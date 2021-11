Avant le choc Lions GE - Nyon – «Tant que nous serons là, personne n’est serein» Président des Lions de Genève, Imad Fattal dresse le bilan du début de saison et se projette sur le derby, samedi, face au BBC Nyon. Jérémy Santallo

Imad Fattal (costume bleu) lors de la demi-finale contre Fribourg il y a quatre ans. PIERRE ALBOUY

Chemise blanche, écouteurs dans les oreilles, Imad Fattal s’est assis une petite heure pour évoquer avec nous, par écrans interposés, ses Lions autour de plusieurs thèmes. Cinquième du classement de SB League, alors que l’on s’approche de la fin du 1er tour, le club du Pommier reçoit le BBC Nyon samedi (17 h 30).

Le début de saison

«Je l’aurais approuvé si nous n’avions pas perdu contre Neuchâtel. Avec un peu moins de chance, on aurait pu s’incliner à Monthey, Boncourt ou Lugano et se retrouver à une victoire et six défaites. Mais nous n’étions pas si loin non plus de faire tomber Fribourg et Massagno. Donc ce bilan de 4-3 me semble honnête. Surtout après la perte de notre sponsor principal (ndlr: Genève Aéroport) avant l’été. C’est 15% de masse salariale en moins. Cela ne doit toutefois pas être une excuse. En réalité, je me fous du budget. Même si on m’en enlevait la moitié, je ne jouerais pas pour participer. Ce n’est pas dans mon ADN. Tant que nous serons là, personne n’est serein. On ne lâchera rien. Et il faut s’attendre à ce que Genève ait encore son mot à dire cette saison.»