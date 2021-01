Le casse-tête de La Dôle – Tant que la préfecture ne cède pas, Télé-Dôle luttera L’arrêté du préfet du Jura empêchant l’ouverture des pistes de la Dôle arrive à terme, mais il pourrait être reconduit. Le cas échéant, Télé-Dôle déposera un recours auprès du Tribunal administratif. Marine Dupasquier

Le parking des Dappes, situé sur sol français, est fermé depuis le 29 décembre 2020. Cela empêche l’accès au télésiège suisse des Dappes qui monte vers le massif de la Dôle. Florian Cella

Suspendu entre poudreuse et ciel bleu, le télésiège des Dappes reste tristement à l’arrêt. Mais il y a bien une lueur d’espoir pour la société Télé-Dôle, propriétaire des remontées mécaniques de la station. Aujourd’hui, l’arrêté préfectoral interdisant l’accès et le stationnement au parking des Dappes - accolé au télésiège et situé sur sol français – arrive au terme qui avait été fixé.

«Notre avocate a déjà rédigé huit pages d’argumentation et pense qu’elle pourra nous sortir de ce mauvais pas.» Thierry Genoud, président de la société basée à Saint-Cergue

Pourtant, si la Préfecture du Jura prolonge l’arrêté, tel qu’elle l’avait déjà fait en début d’année, l’accès aux pistes resterait condamné jusqu’à nouvel avis. Les dates de fermeture de l’aire de stationnement des Dappes ayant été calquées sur celles des stations françaises, tout laisse penser que l’arrêté soit encore une fois reconduit. En effet, compte tenu de la situation sanitaire en France, il est fort probable que le ski demeure prohibé.