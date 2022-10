KEYSTONE

Genève, 22 octobre

Il n’y a pas mieux que le voile islamique pour se sentir en sécurité en Iran, nous martèle le régime depuis quarante ans! En Iran, sans le voile, la femme est la proie des insultes, des regards salaces et libidineux, voire du viol.

Pourquoi diable les jeunes filles n’en peuvent plus alors de ce paradis de voile et de bonnes paroles qui leur est offert de force ou de gré?

Sont-elles toutes instrumentalisées par les méchants occidentaux? L’ensemble de ces jeunes n’est-il donc pas issu de ce même régime? Le paradis proposé par ce dernier ne serait-il pas qu’un supplice vécu au quotidien par les femmes qui souhaitent se libérer de leur chaîne constituée non seulement d’un voile en tissu, mais de tout ce qui voile leur esprit par la contrainte, à commencer par les faire se sentir coupables d’être ce qu’elles sont, à savoir des femmes avec de l’esprit, de l’intelligence, un corps désirant et désirable.

Oui, ces femmes sont coupables du désir de chanter, de rire, de s’amuser et de vivre leur jeunesse pleinement. La jeunesse aspire à une parole vraie, à celle qui leur offre un avenir où la liberté de penser, d’exprimer et de se raconter est réelle. Rejeter de tout leur corps un fatras fanatisé et exiger un quotidien autre, où l’esprit raisonnable et la justice prévalent est un idéal pour lequel la jeunesse est prête à mourir pour l’établir.

Le message est clair: tant que le corps de la femme est sous contrôle, le régime est sain et sauf, et vaque à ses affaires sur terre pour répandre la paix en envoyant des drones ailleurs pour dissiper tout doute sur sa détermination à poursuivre son étoile inique.

Shiva Riahi

