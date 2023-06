Hockey sur glace – Tanner Richard s’inscrit dans la durée à Genève L’international suisse a prolongé son contrat avec les Aigles de quatre années supplémentaires. Le joueur de 30 ans est désormais lié avec le champion de Suisse en titre jusqu’au terme de la saison 2027-28. Chris Geiger

Tanner Richard a terminé meilleur compteur des Aigles en play-off. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Champion de National League en titre, Ge/Servette a annoncé vendredi en début de soirée la prolongation de contrat de Tanner Richard (30 ans). L’attaquant international, qui a disputé le dernier Championnat du monde avec l’équipe de Suisse (8 matches, 5 points), s’est engagé pour quatre saisons supplémentaires avec le club grenat, soit jusqu’au terme de l’exercice 2027-28.

Le joueur de centre, qui patine aux Vernets depuis 2017, a joué un rôle prépondérant dans la conquête du premier sacre national des Aigles puisqu’il a terminé meilleur compteur de son équipe en play-off avec 14 points en 18 rencontres de séries éliminatoires. Avant cette fin en apothéose, il avait également réussi un championnat régulier plein (49 matches, 30 points).

Le No 71 des Aigles s’est dit très heureux de prolonger l’aventure au bout du lac. «Ma femme et moi ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de rester ici et de continuer à appeler Genève notre maison pour les cinq prochaines années, s’exclame-t-il dans le communiqué du GSHC. Nous sommes tombés amoureux de la ville et du club. Nous sommes fiers d'être des Genevois.»

Pour Ge/Servette, il s’agit d’une nouvelle bonne nouvelle après les arrivées déjà confirmées du défenseur suédois Theodor Lennström, des attaquants finlandais Sakari Manninen et suisse Guillaume Maillard, ainsi que de la récente prolongation de contrat du vétéran finlandais Valtteri Filppula.

«Pour les deux parties, c’était une volonté forte de poursuivre cette histoire à succès sur le long terme.» Marc Gautschi, directeur sportif de Ge/Servette

«Pour les deux parties, c’était une volonté forte de poursuivre cette histoire à succès sur le long terme, apprécie Marc Gautschi, le directeur sportif genevois. C’est cette évidence qui nous a permis de nous mettre d'accord il y a déjà quelques mois. Mais nous voulions nous concentrer sur le but ultime, à savoir gagner ce titre cette saison. Aujourd’hui, je suis très heureux de pouvoir compter sur Tanner à ce poste-clé dans notre équipe, et pour longtemps. Il n’est pas seulement l'un des meilleurs centres suisses, il est aussi devenu un leader fort dans le vestiaire et une figure importante de notre club au cours des dernières années.»

En six saisons aux Vernets, Tanner Richard a disputé un total de 288 matches officiels pour une imposante récolte de 202 unités.

