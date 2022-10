Hockey – Tanner Richard: «Lausanne voudra autant gagner que nous» L’attaquant de Genève-Servette est un perfectionniste. La belle victoire contre Fribourg-Gottéron (5-2) de vendredi soir ne le rassasie pas, avant de se déplacer dans le canton de Vaud samedi. Robin Carrel Genève

Tanner Richard face à Reto Berra. keystone-sda.ch

Tanner Richard, ce Genève-Servette a l'air puissant... Oui et c'est bien. On a beaucoup travaillé cet été et c'était le but de la préparation. Nous jouons avec beaucoup d'énergie. On avait eu du temps pour se préparer depuis le match de mardi et nous n'étions pas contents de la manière donc nous avions joué. On est entré ce soir sur la glace avec une mission à réaliser et on l'a remplie.

Pourtant, quand Reto Berra est dans un soir comme ça, d'habitude, ce n'est pas simple de l'emporter au final. En fait, cette saison, il faut être prêt à affronter un bon gardien à chaque match, vous savez. Il y a beaucoup de derniers remparts venus de l'étranger et les gardiens suisses qui ont réussi à garder leur emploi sont forcément des portiers de haut niveau. Tous les matches commencent à 0-0 et tous les cerbères veulent arrêter tous les tirs qui sont dirigés vers eux. Donc nous, les attaquants, on a besoin de mettre du trafic et de nous procurer des occasions majeures pour arriver à en mettre une dans les filets. Quand on arrive à faire ça, il faut y aller à fond pour que ça marche.

Sur ce match, c'est quoi le regret? De ne pas avoir marqué en premier? Oui. Mais j'ai envie de dire qu'on doit s'améliorer encore dans tous les domaines. Je reste persuadé qu'au premier tiers-temps, on a perdu quelques pucks et on leur a laissé trop de chances de marquer un peu trop faciles, alors qu'ils ne les méritaient pas forcément. C'est plus notre paresse, le fait que nous n'y allions pas à fond et quelques erreurs de placement. Ils ont vite eu des occasions d'ouvrir le score et Descloux a fait heureusement les arrêts qu'il fallait à ce moment-là. Si c'était rentré, la partie aurait peut-être été bien différente. C'est ça qu'il faut corriger et je suis sûr que c'est ce qu'on va revoir samedi matin à la vidéo. Ensuite, on se préparera pour la partie de la soirée à Lausanne.

Ce sera un derby contre un Lausanne qui est à la peine. Si vous jouez votre jeu... Franchement, je m'en fiche de la situation du LHC. Et je suis certain qu'eux non plus n'en ont pas grand-chose à faire de nous. A mon avis, ils auront faim samedi soir après leurs récentes difficultés, ils voudront corriger le tir et marquer des points. Lausanne voudra autant gagner que nous et le match, je le disais avant, commence à 0-0. Nous, on peut juste s'assurer de bien se préparer et de mettre ensuite notre jeu en place sur la glace, avec toute l'équipe qui est à la même page.

