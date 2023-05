Mondial de hockey – Tanner Richard est revenu de loin pour briller avec la Suisse L’attaquant de Genève-Servette n’aurait pas pensé participer à ce Championnat du monde. Il a appris sa sélection alors qu’il se rendait à Ibiza pour fêter le titre de National League conquis avec les Aigles. Ruben Steiger Riga

Tanner Richard compte deux assists en deux sorties dans ce Mondial. AFP

S’il y a un joueur qui ne pensait pas s’envoler pour Riga et le Mondial de hockey 2023, c’est bien Tanner Richard. Pour l’attaquant de Genève-Servette, une sélection était encore impensable il y a moins d’un mois. «Je ne fais pas partie du cadre. Patrick Fischer sait ce qu’il fait», avait-il déclaré au Tages Anzeiger durant la finale des play-off de National League contre Bienne.

Sauf que ses bonnes performances – le centre a porté le casque de top scorer des Aigles pendant toute l’épopée vers le sacre (18 points en 14 rencontres) – lui ont permis d’effectuer un retour inespéré sous le maillot rouge à croix blanche. Il dispute ainsi son deuxième Championnat du monde après 2017. «Je suis tellement content d’être au Mondial. Je suis fier de moi, admet Tanner Richard. Mais, depuis que le tournoi a débuté, il n’y a plus le temps pour être heureux ou fier. Je me concentre uniquement sur les matches.»

Ce qui se passe à Ibiza, reste à Ibiza

Le Grenat a d’ailleurs appris sa convocation dans le cadre de l’équipe de Suisse dans un contexte particulier, quelques heures après le titre conquis par son club. «J’étais en train de faire mes valises pour partir au voyage d’équipe à Ibiza quand j’ai reçu la nouvelle, se souvient-il. À cet instant, je n’avais pas du tout la tête à l’équipe nationale, je voulais juste profiter d’un moment unique avec mes coéquipiers.»

«Quand je suis rentré à Genève, je n’avais que quelques heures pour préparer mes affaires et dormir un tout petit peu avant de rejoindre le rassemblement.» Tanner Richard, au sujet de son retour d’Ibiza

Quand on lui demande si ce qu’il s’est passé à Ibiza reste à Ibiza, il rigole. «Je ne me souviens pas de tout pour être honnête, les gens présents savent tout ce qu’il s’est passé mais cela va rester entre nous», glisse-t-il avec un petit sourire malicieux. Cette sortie d’équipe, a priori très festive, a pris fin le lundi soir, et il a immédiatement fallu se remettre en mode compétition.

«Quand je suis rentré à Genève, je n’avais que quelques heures pour préparer mes affaires et dormir un tout petit peu avant de rejoindre le rassemblement. Je suis parti de chez moi mardi matin à 5h. C’est seulement à cet instant que j’ai commencé à penser à l’équipe nationale.»

Un retour fructueux

Et cette reprise du «mode compétition» a été particulièrement réussie. Le Tanner Richard du Mondial est le même que celui des play-off de National League. C’est-à-dire un joueur capable d’amener du danger devant la cage adverse, de créer du jeu, d’être fiable défensivement et de gagner des engagements importants. Ce fut le cas contre la Norvège lorsqu’il a gagné ses deux mises au jeu à 3 contre 5.

Son binôme avec Christoph Bertschy dans le quatrième bloc helvétique fonctionne très bien et a été excellent tant contre la Slovénie que contre la Norvège. «La force de notre équipe, c’est que les quatre lignes peuvent inscrire leur nom au tableau d’affichage.»

Grâce à sa polyvalence et son importance grandissante au sein du système, Tanner Richard pourrait bien garder une belle place dans l’alignement de Patrick Fischer, même après les arrivées de Kevin Fiala et Nico Hischier.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

