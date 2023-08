Beachvolley – Tanja Hüberli et Nina Brunner décrochent l’or européen La Zurichoise et la Zougoise ont battu les Espagnols Alvarez/Moreno (21-12 21-13) samedi en finale à Vienne. La paire Vergé-Dépré/Mäder termine quatrième. Ruben Steiger

Nina Brunner et Tanja Hüberli ont remporté leur deuxième titre européen samedi à Vienne.. keystone-sda.ch

L’air de Vienne réussit à la perfection à Tanja Hüberli (30 ans) et Nina Brunner (27 ans). Sacrée championne du Vieux-Continent en 2021 dans la capitale autrichienne, la paire alémanique a réitéré cette performance samedi. Pour décrocher l’or, la Zurichoise et la Zougoise ont dominé de la tête et des épaules les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno sur le score de 21-12 21-13.

Sur le court central, les deux Helvètes sont très bien entrées dans la partie et se sont rapidement détachées pour remporter la première manche sans grandes difficultés. Les quadruples médaillées continentales (or en 2021 et 2023 et argent en 2018 et 2022) n’ont ensuite jamais relâché la pression et ont infligé un partiel 7-0 à leurs adversaires au début du second set. Un avantage considérable qui semblait décisif.

Le duo Alvarez/Moreno est néanmoins revenu à 10-8 grâce à l’énergie du désespoir. Instant choisi par les Suissesses pour prendre un temps mort. Un choix payant puisqu’elles ont conclu la rencontre quelques minutes plus tard sur leur première balle de match.

Anouk Vergé-Dépré (31 ans) et Joana Mäder (31 ans) repartent en revanche de la capitale autrichienne sans breloque. La Bernoise et la Zurichoise, titrées en 2020 à Jurmala, n’ont pas réussi à effacer la déception matinale et sont inclinées dans le match pour le bronze contre les Allemandes Ludwig/Lippmann en trois sets (21-14 18-21 15-11).



Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.