Les minima un jour trop tard – Tanguy Nef: «Le rêve olympique m’attirait de moins en moins»

Dixième et meilleur Suisse mardi soir à Schladming, le slalomeur genevois ne sera pas à Pékin. Mais il ne regrette rien.

Treizième à Adelboden, dixième mardi soir à Schladming, Tanguy Nef a réalisé les minima olympiques, mais… un jour trop tard! La sélection olympique suisse a en effet été définie lundi. On pourrait imaginer une certaine frustration du côté du skieur genevois, mais il n’en est rien. Joint par téléphone mercredi matin, il affirme n’avoir «aucun regret».

«Loin de moi l’idée de critiquer la Chine ou les Jeux olympiques, mais en fait, cette perspective ne me vendait plus trop de rêve, poursuit-il. Il est évident que j’aurais été content d’être retenu. Mon but était de réussir un podium en Coupe du monde pour montrer que j’en étais capable, que je méritais d’être sélectionné pour aller décrocher une médaille. Je n’y suis pas parvenu, tant pis, ce sera pour la prochaine fois.»