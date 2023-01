Deux slaloms, deux éliminations – Tanguy Nef: «Je sais que j’en suis aussi capable» Après un début de saison raté, le Genevois ne s’affole pas, conscient de sa valeur. Il doit juste mettre le curseur au bon endroit et retrouver la confiance dès ce mercredi à Garmisch. Christian Maillard

Tanguy Nef ne se pose pas «36’000 questions»: le Genevois sait qu’il n’est plus très loin. LAURENT DE SENARCLENS/24 HEURES

Deux slaloms depuis le début de l’hiver, c’est peu; mais deux éliminations, c’est beaucoup. La première à Val-d’Isère et la seconde à Madonna di Campiglio. Comme beaucoup de ses concurrents, Tanguy Nef avait fait de ces deux courses un premier objectif «pour retrouver rapidement la confiance». Mais le Genevois a enfourché à chaque fois. De quoi le mettre sous pression alors que vont s’enchaîner six épreuves du virage court en ce mois de janvier, qualificatives pour les Mondiaux de Méribel et de Courchevel, dont la première à lieu ce mercredi à Garmisch? C’est mal le connaître.