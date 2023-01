Avant le slalom de Kitzbühel – Tanguy Nef a besoin de glace pour retrouver le déclic Le skieur genevois, qui compte quatre éliminations sur cinq courses cette saison, se réjouit de pouvoir skier sur un autre revêtement ce dimanche à Kitzbühel. Christian Maillard

Tanguy Nef, éliminé dès la première manche à Wengen, a hâte de pouvoir s’exprimer sur un terrain de jeu qui correspond mieux à ses attentes. KEYSTONE

Il nous disait, début janvier, qu’il était lui aussi capable, comme Marc Rochat, Daniel Yule ou Loïc Meillard, de claquer un bon résultat. Qu’il lui suffirait de trouver le bon déclic qu’on appelle surtout la confiance, cet élément indispensable dans le sport et encore plus dans cet exercice ingrat et exigeant du virage court.