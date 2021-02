Super Bowl – Le maître Brady a donné la leçon à l’élève Mahomes Tampa Bay a remporté le 2e Super Bowl de son histoire en détrônant Kansas City (31-9), dimanche à Tampa (Floride), où le quarterback Tom Brady est entré un peu plus dans la légende avec un 7e sacre en dix finales.

Tom Brady a encore eu la main chaude. AFP

Les Buccaneers, déjà lauréats en 2003, étaient la toute première équipe à jouer un Super Bowl à domicile, au Raymond James Stadium, rempli de quelque 25’000 spectateurs autorisés à assister à cet évènement planétaire, en dépit de la pandémie de coronavirus qui sévit aux Etats-Unis. La plupart étaient logiquement acquis à leur cause, mais tous se sont inclinés devant la performance exceptionnelle de Brady, qui cumule les records en tous genre à 43 ans et a démontré qu’il n’est toujours pas rassasié.

Le quarterback, dont beaucoup pensaient à tort que le pantagruélique palmarès, bâti pendant vingt ans sous le maillot des New England Patriots (six sacres), ne pouvait pas plus grossir avec Tampa Bay, a réussi trois touchdowns aux lancers en première période, qui ont tué tout suspense, face à des Chiefs jamais entrés dans leur match.

Son bras, qui n’a jamais tremblé, a trouvé deux fois Rob Gronkowski aux premier et deuxième quart-temps. Et les fans des Patriots, qui ne se sont pas qualifiés en play-offs cette saison, de voir, certainement déprimés devant leur télévision, que la connexion fonctionnait encore à merveille entre le quarterback et le receveur qui leur avaient offert trois Super Bowls (2015, 2017, 2019).

Juste avant la pause, il a puni les joueurs de Kansas City, auteurs d’une huitième pénalité (95 yards de malus au total), en envoyant le cuir dans les mains d’Antonio Brown pour accentuer l’avance de son équipe (21-6).

En face, Patrick Mahomes, de 18 ans son cadet, appelé à marcher dans ses pas sur la route d’un Panthéon dont seul Brady détient les clés, n’a pas su trouver la solution face à une défense floridienne extrêmement dissuasive. Ses rares lancers atteignant leur cible n’ont fait que rapprocher suffisamment les Chiefs pour inscrire trois tirs au but.

Après la mi-temps, dont le show a été assuré par le chanteur pop The Weeknd et son incontournable tube «Blinding Lights», la lumière du Super Bowl a continué d’aveugler Kansas City et son quarterback, intercepté au 3e quart-temps juste après que Leonard Fournette n’inscrive à la course le 4e touchdown des Buccaneers (28-9).

L’an passé, les Chiefs avaient été menés de dix points à l’entame du dernier quart-temps avant que Mahomes parvienne à renverser la situation (31-20). Cette fois il n’y a pas eu de come-back, ses lancers à la «desperado» n’ont jamais fait mouche dans le money-time et il a été intercepté une seconde fois.

L’avenir appartient néanmoins toujours à ce talentueux joueur. Mais ce premier revers dans un finale, il le concède à plate couture contre le plus grand joueur de tous les temps, qui peut désormais se targuer d’avoir soulevé à lui seul plus de trophées Vince-Lombardi que n’importe quelle équipe (New England et Pittsburgh ont été six fois champions). Tout simplement stratosphérique.

Le pire pour ceux qui aurait la présomptueuse idée de marcher dans ses pas? Il compte faire encore mieux, ayant répété qu’il se verrait bien continuer à jouer au moins jusqu’à 45 ans.

Le chanteur canadien The Weeknd a transposé l’univers visuel étrange de son dernier album au Super Bowl dimanche, avec les néons de Las Vegas et plus de cent danseurs au visage couvert de bandages lors du traditionnel concert de la mi-temps. Abel Tesfaye, de son vrai nom, avait investi pas moins de 7 millions de dollars sur ses fonds personnels pour «faire de ce spectacle de la mi-temps ce qu’il avait en tête», selon son manager, Wassim Slaiby, interrogé par le site du magazine Billboard. Le résultat a sans doute été le show le plus abouti de l’histoire de cette grand-messe en termes d’utilisation de l’espace, de la vidéo et des caméras. Une prestation résolument orientée vers les téléspectateurs, peut-être davantage que les fans présents dans le Raymond James Stadium, à la jauge réduite (25.000 contre 65.000 habituellement) pour cause de pandémie. Ses prédécesseurs, parmi lesquels Prince, Michael Jackson et Beyoncé, avaient mis en scène leur spectacle comme un mini-concert géant, mais le chanteur de 30 ans en a fait une séquence d’une sophistication esthétique hors norme, digne d’un clip vidéo. Il a ainsi démarré le spectacle dans un décor rappelant la vidéo de «Blinding Lights», avec faux immeubles, néons à gogo, et la voiture décapotable qu’il conduit dans le clip, suspendue en l’air. Parti du haut d’une tribune, il s’est ensuite appuyé sur une chorale de près de cent chanteurs vétue d’une aube d’inspiration religieuse, façon gospel. La tribune s’est ensuite ouverte en son milieu, pour dévoiler The Weeknd, dans un halo de lumière.

AFP