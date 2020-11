Sport et coronavirus – Tami: «Avec des protocoles, le foot peut continuer» Le directeur des équipes nationales analyse la situation et parle de la Suisse avant les rencontres de novembre. Daniel Visentini

Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, rappelle que seul le sport pro, et le football en particulier, teste si régulièrement ses «employés». KEYSTONE

Les perspectives sont fuyantes, les réalités, fragiles et au milieu, il y a le football qui s’interroge, comme tout le monde. L’équipe de Suisse va bientôt se réunir pour disputer comme en octobre trois matches consécutifs, en pleine deuxième vague de coronavirus, au moment où plusieurs formations de Super League sont en quarantaine et le foot amateur à l’arrêt. Entre raison et obstination, il faut comprendre pourquoi et comment. Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales s’explique.

Pierluigi Tami, la Suisse va jouer en Belgique, en amical mercredi prochain, avant de recevoir pour la Ligue des nations, l’Espagne et l’Ukraine: pourquoi ces matches ont-ils lieu dans les conditions actuelles? On parle de match amical contre la Belgique, c’est vrai, mais cela va au-delà. Il y a un enjeu sportif, mais aussi économique, avec des droits TV qui sont déjà négociés. Cet argent, d’autant plus par les temps qui courent, est capital pour tout le monde. Pour nous, il nous permet de maintenir des moyens pour les formations dans tous les domaines, des entraîneurs, aux joueurs, en passant par les arbitres. Il ne faut pas l’oublier.