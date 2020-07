Série d’été: les BD hot (3/7) – Tamara passe à l’acte pour la première fois Darasse et Zidrou abordent avec tact l’éveil à la sexualité de leur héroïne. Philippe Muri

Dans son 7 e album , Tamara couche. Et pas avec n’importe qui, puisqu’elle glisse dans ses draps Diego, le garçon le plus «miam-mioum» de son école. Éd. Dupuis

Ses lectrices, en majorité des gamines de 10 à 13 ans, la considèrent volontiers comme une grande sœur de papier. Si Tamara les botte, c’est parce qu’avec son côté naïvement rentre-dedans, ses fantasmes d’ado en mal d’amour et son manque de confiance en elle, l’héroïne de BD créée par Darasse et Zidrou leur ressemble passablement. Pas vraiment canon dans son inamovible pull rose format XXL, cette boulotte rigolote passe à l’acte en 2009 dans le 7e album d’une série à succès. Oui, Tamara couche. Et pas avec n’importe qui, puisqu’elle glisse dans ses draps Diego, le garçon le plus «miam-mioum» de son école.

Franchir le cap

Après avoir abordé dans les précédents volumes différents thèmes de société – immigration, racisme, famille recomposée – les auteurs de Tamara font connaître à leur personnage sa première grande histoire d’amour, conclue en bonne et due forme. Un sujet plutôt sensible lorsqu’on s’adresse à un jeune public. «De manière surprenante, c’est notre éditeur qui nous poussait depuis quelques années à franchir le cap, explique Christian Darasse, le dessinateur de Tamara. Avec Zidrou (ndlr: le scénariste), nous avons longtemps hésité. Nous avions l’impression qu’elle n’était pas prête.»

«Je crois qu’on peut tout montrer, pour autant qu’on le fasse avec délicatesse» Christian Darasse, dessinateur

Comment intégrer dès lors la thématique de la sexualité dans une série à gags destinée prioritairement aux teenagers? «Je crois qu’on peut tout montrer, pour autant qu’on le fasse avec délicatesse. Pas question de reproduire les clichés minables véhiculés par le porno et les clips sexistes. On a voulu montrer qu’une première fois, c’est souvent très romantique.»

Pour accompagner leur propos, Darasse et Zidrou ont suggéré de compléter l’album par un Guide de la première fois, supplément tout à la fois plein d’humour et instructif testé auprès d’écoliers, de sexologues, et de gynécologues.

Dialogue avec les lecteurs

Traitée avec autant d’humour que de finesse, la première fois de Tamara doit aussi beaucoup à la propre fille de Christian Darasse, Louise, 20 ans. «Elle nous a suggéré de nombreuses idées», se félicite le dessinateur. La jeune femme n’a pas eu de peine à se couler dans la peau du personnage: c’est elle qui anime – sous pseudo – le blog de Tamara, dans lequel l’héroïne de BD dialogue avec ses lecteurs.