Après le départ de Nancy Pelosi de Taipei, la Chine a immédiatement commencé des manœuvres militaires autour de Taïwan. Elle a également tiré des missiles en mer. Quel est le degré de dangerosité de la situation?

Ce sont des manœuvres militaires symboliques, il ne faut pas s’attendre à une invasion de Taïwan. Pour l’instant, Xi Jinping ne veut pas risquer une guerre. Il a d’autres problèmes, notamment la faiblesse économique de la Chine suite à sa stratégie «zéro Covid». De plus, l’armée chinoise, bien que fortement modernisée, n’est pas encore en mesure de mener une attaque décisive sur Taïwan. Le risque d’échec serait trop grand. Une démonstration de force de la Chine visant à imposer un blocus aérien et maritime à Taïwan est désormais en cours. Xi Jinping devait envoyer un signal aussi fort que possible contre les États-Unis et Taïwan.