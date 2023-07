Violences sexuelles en Ukraine – «Tais-toi, sinon je t’abats» Des Ukrainiennes ayant été abusées par des soldats russes se rétablissent dans une abbaye de Fribourg et se battent pour que les coupables soient jugés. Fabienne Riklin

Des femmes ukrainiennes victimes de violences sexuelles dans leur pays trouvent calme et force auprès de Sœur Bénédicte, à l’abbaye de la Maigrauge, à Fribourg. Franziska Rothenbuehler



Il fait un froid de canard, le 19 mars 2022. Dehors, les températures descendent à -10 degrés, et il ne fait guère plus chaud dans la maison de Halyna Tyschchenko. Depuis plusieurs jours, ni le chauffage ni l’électricité ne fonctionnent. La veuve est emmitouflée dans d’épaisses vestes. Sa fille et sa petite-fille ont réussi à fuir Dmytrivka, un petit village situé à onze kilomètres au sud de Boutcha, avant l’arrivée des occupants russes. «Je ne pouvais tout simplement pas imaginer que les soldats s’aventureraient aussi loin dans notre pays en si peu de temps», explique cette femme aujourd’hui âgée de 61 ans, encore incrédule face à ce qui s’est passé ensuite.