Asile – Tahir a bel et bien été renvoyé en Éthiopie La forte mobilisation pour empêcher ce vol spécial a été vaine. Antonio Hodgers s’en prend à Mauro Poggia. Laurence Bezaguet Grobet

DR

«Tahir et Solomon ont été scandaleusement expulsés vers l’Éthiopie à bord d’un vol spécial mercredi soir à l’aéroport de Genève, malgré toute la mobilisation contre ce vol», dénonce le Collectif Refuge stop aux renvois. La ténacité des amis de Tahir qui se sont battus jusqu’au bout n’a donc pas suffi. Les commentaires de tristesse et de frustration se multiplient sur les réseaux sociaux. Or, nous n’avons, pour l’heure, toujours pas pu obtenir la moindre information au Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) aux mains de Mauro Poggia. Ce dernier nous renvoie vers le Secrétariat d’État aux migrations (SEM): «C’est de leur compétence exclusive.»