Faites votre estimation! A quel point connaissez-vous vos concitoyens et concitoyennes à Villars-le-Terroir?

Dans votre commune, entre 15% et 30% de la population travaillent dans l'agriculture et entre 10% et 20% sont retraités. Connaissez-vous les pourcentages exacts? Et qu'en est-il au niveau national?