Abo Crise énergétique imminente Les prix de l'électricité augmenteront fortement l'année prochaine à Büren an der Aare

Notre analyse le montre: en comparaison avec le reste de la Suisse, les habitantes et habitants de Büren an der Aare sont plus touchés que la moyenne par la hausse des prix. Qu'en est-il des communes voisines?