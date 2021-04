Pas de test à Enschede – Tadesse Abraham, la forme olympique sans marathon Touché légèrement aux adducteurs, le Genevois doit revoir son plan de préparation pour les JO de Tokyo. Malgré cette nouvelle contrariété, il reste zen. Pascal Bornand

Tadesse Abraham à l’arrivée du marathon de Vienne, en avril 2019. Grâce à ses 2 h 07’ 54’’, il est qualifié pour les JO de Tokyo depuis deux ans. DR

C’est décidé, Tadesse Abraham ne disputera pas de marathon test d’ici aux JO de Tokyo et l’épreuve olympique délocalisée à Sapporo (8 août). Légèrement blessé à un adducteur lors d’un entraînement, le recordman suisse a déclaré forfait pour le marathon d’Enschede (PB), au programme ce dimanche. Positif au Covid-19 durant son camp de préparation en Éthiopie, il avait déjà dû renoncer à celui de Belp en mars. Puis à celui de Hambourg, reporté en mai.

«Pas question pour moi de prendre le moindre risque, de sacrifier mon objectif olympique. Quand mon corps me le dira, je me remettrai en action», explique le Genevois de 38 ans. Après une courte pause curative, il espère être d’attaque en mai pour lancer sa course vers Tokyo. Crédité d’un temps de 2 h 07’ 54’’ en avril 2019 à Vienne, le diplômé olympique de Rio (7e) a sa sélection en poche depuis deux ans déjà!