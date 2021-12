Course de l’Escalade – Tadesse Abraham: «C’est comme une fête de Noël» Le Genevois évoque avec émotion son épreuve de cœur, qu’il aimerait bien gagner une troisième fois, l’Érythrée de son enfance et le chemin parcouru. Simon Meier

Tadesse Abraham aborde l’Escalade avec appétit. LUCIEN FORTUNATI

Tadesse Abraham dispute dimanche sa 16e Course de l’Escalade. Il a les larmes aux yeux lorsqu’il évoque la première, en 2004, année où il avait profité des Mondiaux de cross à Bruxelles pour rester en Europe et rallier la Suisse. «J’étais dans mon bunker, au camp d’Uster (ZH), quand j’ai reçu l’invitation de Werner Nikles, avec de l’argent pour le train et l’hôtel, se souvient-il avec émotion. C’était comme un miracle. J’avais touché 400 francs de prime, mais pour moi, ça en valait 4000 ou 40’000. C’est beau, c’est de là que tout est parti.» À 39 ans, il court toujours.