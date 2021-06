5e étape du Tour de France – Tadej Pogacar prive Stefan Küng de la victoire Le Slovène écrase le chrono de 27,2 km et relègue Primoz Roglic à 1’48 au classement général et le Thurgovien, qui a pourtant roulé à plus de 50 km/h de moyenne sur le relief de la Mayenne, deuxième de l’étape. Jean Ammann

L e Slovène Tadej Pogacar, KEYSTONE

«J’ai été battu par plus fort que moi», reconnaît Stefan Küng (27 ans, Groupama-FDJ). Il y a donc en Europe plus fort que le champion d’Europe: le Slovène Tadej Pogacar, 22 ans, qui prétend à sa propre succession dans ce Tour de France et qui, pour cela, grimpe, roule, frotte, sprinte, vole, marche sur l’eau. Il s’est taillé mercredi à Laval un costume de campionissimo. Deuxième du général après cinq étapes, il a déjà relégué Primoz Roglic à 1’48.

À l’arrivée du premier contre-la-montre de l’édition 2021, le plus long que le Tour de France ait proposé depuis 2008, Pogacar a devancé Küng, pourtant impressionnant, de 19 secondes. Pourtant le Thurgovien a roulé à plus de 50 km/h de moyenne (50,5) sur les 27,2 km d’une étape, qui était loin d’être plate. Selon le directeur technique de l’épreuve, Thierry Gouvenou, ce contre-la-montre opposait aux coureurs deux sérieuses côtes, dont un passage à 10%. Il ne serait pas, avait-il prédit, à l’avantage exclusif des purs rouleurs. La course a confirmé le pronostic, puisque Tadej Pogacar, considéré comme un généraliste, s’est envolé, flashé à 51 km/h de moyenne sur le relief chiffonné de la Mayenne.