Cyclisme – Tadej Pogacar gagne aussi la Flèche Wallonne Le Slovène est tout simplement imbattable, dès que la route s’élève. En Belgique, au sommet du Mur de Huy, le coureur a remporté sa 12e victoire en 18 jours de course cette année. Robin Carrel Huy

La joie de Tadej Pogacar au moment de passer la ligne d’arrivée. AFP

Il gagne sur les monts flandriens. Il l’emporte sur des routes en gravier en Espagne. Il lève aussi les bras au sommet des côtes ardennaises… Après l’Amstel Gold Race, le week-end dernier, Tadej Pogacar a ajouté à sa panoplie de succès la Flèche Wallonne, après avoir maîtrisé tranquillement le Mur de Huy et son passage à 19%.

Le Slovène, qui a fait son effort à quelque 200 mètres de la ligne, a devancé de quelques longueurs la révélation danoise Mattias Skjelmose et l’Espagnol Mikel Landa. Derrière, le vétéran canadien Michael Woods et l’Italien Giulio Ciccone ont été relégués à trois malheureuses secondes. Le premier Suisse a été Mauro Schmid, 16e à dix secondes. Gino Mäder (34e à 25'') est plus loin.

Les formations des adversaires de Pogacar ont bien tenté de mettre un peu le bazar, dans une épreuve qui se résume trop souvent à une course de côte et à un sprint entre punchers dans le dernier «kilomètre virgule trois» qui se termine sur le Mur de Huy, à 204 mètres d’altitude. Mais ce n’est pas du tout un hasard si la dernière échappée à être allée au bout dans la Province de Liège, celle d’Igor Astarloa en 2003, semble d’une autre époque.

Les fuyards n’avaient aucune chance

La surprise, ça a presque été que Pogacar n’attaque pas avant l’ascension finale… Mais le protégé de Mauro Gianetti avait avec lui une formation UAE tellement forte que les fuyards n’avaient simplement aucune chance. Parmi eux, le seul ancien vainqueur de l’épreuve en lice ce mercredi, un certain Marc Hirschi. Le Bernois ne l’a pas lâché de toute la journée, avant de déposer idéalement son leader à un kilomètre de l’arrivée.

Leur plan s’est déroulé sans accroc, comme l’intégralité du début de saison des «Emiratis», finalement. Il reste à gagner à Pogacar, Liège-Bastogne-Liège dimanche, pour réussir un incroyable triplé sur les Ardennaises. Il prendra ensuite quelques vacances, avant de remonter en selle avec un seul but: reconquérir son maillot jaune du Tour de France.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.