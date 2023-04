Cyclisme – Tadej Pogacar abandonne Liège-Bastogne-Liège Le Slovène, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises, a abandonné Liège-Bastogne-Liège ce dimanche après une chute au km 85 de la course. Robin Carrel Liège

Tadej Pogacar ne réalisera pas le triplé ardennais en 2023. AFP

Coup de tonnerre sur Liège. Tadej Pogacar, immense favori de Liège-Bastogne-Liège et en quête d’un incroyable triplé sur les Ardennaises, a abandonné son rêve en début de course. Le Slovène, vainqueur sur l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, a chuté après un tiers du parcours de l’épreuve. Il n’a pas pu repartir.

Développement suit.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.