Cyclisme – Tadej Pogacar abandonne Liège-Bastogne-Liège Le Slovène ne réussira pas le triplé ardennais. Le coureur de l’UAE Team Emirates a chuté après 85 km sur la «Doyenne» et a été contraint de se retirer de l’épreuve. Robin Carrel Liège

Tadej Pogacar ne réalisera pas le triplé ardennais en 2023. AFP

Coup de tonnerre sur Liège. Tadej Pogacar, immense favori de Liège-Bastogne-Liège et en quête d’un incroyable triplé sur les Ardennaises, a abandonné son rêve en début de course. Le Slovène, vainqueur sur l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, a chuté après à peine un tiers du parcours de l’épreuve. Il n’a pas pu repartir.

Le protégé de Mauro Gianetti est allé au sol alors que le direct TV n’avait pas encore commencé. «Pogi» est tombé en même temps que le Danois Mikkel Honoré. Selon les premières informations très partielles, le coureur de EF Education-EasyPost aurait crevé et emmené Pogacar au sol.

Ce dernier, selon son équipe, souffrait d’un poignet. Il a lui aussi immédiatement été emmené dans un établissement hospitalier pour passer un scanner et établir l’étendue des dégâts.

Après Liège-Bastogne-Liège, le Slovène devait prendre du repos, reprendre l’entraînement puis entamer sa préparation pour le Tour de France. Seul «son» Tour de Slovénie était à son programme avant le grand raout de juillet. Reste à savoir si sa blessure perturbera son opération reconquête sue la Grande Boucle. Une course qu’il a gagné deux fois, mais où il avait été battu par Jonas Vingegaard l’été dernier.

