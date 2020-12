Lettre du jour – Ta liberté n’est pas en jeu Opinion Courrier des lecteurs

Frank Mentha

Genève, 7 décembre

Chacun est libre de son comportement, tant qu’il ne nuit pas aux autres. C’est la fameuse règle d’or, et son éthique de la responsabilité: «Traite les autres comme tu voudrais être traité», ou «Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse», soit: «Ne contamine pas les autres, comme tu ne voudrais pas être contaminé», ou «Ne prends pas le risque d’être contaminé pour ne pas contaminer les autres».

Je porte un masque quand il le faut, et quand on me le demande. Je me lave les mains avec de l’eau et du savon, avec le renouveau d’un plaisir enfantin. J’ai même redécouvert la brosse à récurer que l’on passe sur et sous les ongles, vieux souvenirs d’enfance.

Je respecte les distances afin de préserver les autres et y découvre une autre manière d’être au monde. Serait-ce parce qu’il faut changer d’habitudes que nous perdrions toute liberté? – Non.

Liberté et contraintes ne sont pas corrélées. Ma liberté est intérieure. Elle n’est pas réductible à une question de masque ou de distance physique. Ce serait la ramener à rien, et même laisser entendre qu’elle était déjà absente que de croire qu’elle pourrait se dissoudre dans du gel hydroalcoolique.

De la même manière: si la liberté était de prendre l’avion où je veux quand je veux, magasiner et emmagasiner jusqu’à plus soif, boire tout mon saoul au bistrot, quelle triste «liberté» serait-ce alors. Ne serais-je pas déjà un esclave, et celle-ci une chimère? N’ayant jamais vraiment atteint la liberté, comme aurais-je pu la perdre; ou qui que ce soit me la retirer?

Je n’aurai aucun scrupule à me faire vacciner contre la grippe et contre la Covid-19 dès que possible. Pas pour moi, je n’ai pas peur, mais pour celles et ceux, vulnérables, à risque, que je pourrai contaminer malgré moi.

Quand il pleut, je mets un anorak. Quand il neige, des gants. Quand le soleil cogne fort, un chapeau de paille n’est pas une honte. En temps de pandémie: je me protège pour protéger les autres. Quelle folie! Faut-il croire que le premier primate qui couvrit son corps pour se protéger du froid fut raillé par ses congénères car il ne vivait plus à «l’état de nature»? N’avons-nous évolué depuis les pithécanthropes?

Porte un masque, mets ton gel, comme tu prends ta douche. Ta «liberté» n’est pas en jeu. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres.

