Moyen-Orient – Syrie: 2 civils tués dans une frappe israélienne Deux civils ont été tués mardi dans une frappe israélienne en Syrie, la quatrième attaque de ce type en moins d’une semaine, a annoncé l’agence d’État syrienne SANA.

«À 00 h 15 (23 h 15 en Suisse lundi) l’ennemi israélien a mené une frappe aérienne (…) et l’attaque s’est soldée par la mort de deux civils», a indiqué SANA, citant une source militaire.

Des frappes israéliennes ont été lancées depuis le plateau du Golan, occupé par Israël, et ont «visé des zones dans les environs de Damas et dans la région du sud», a poursuivi SANA, ajoutant que la défense aérienne syrienne avait intercepté «la plupart d’entre elles».

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), «des missiles israéliens ont visé la zone de l’aéroport international de Damas, un complexe iranien près du secteur de Sayyidah Zeinab» et un autre lieu à al-Kiswah.

Au moins deux des missiles ont été interceptés, a ajouté l’OSDH, une organisation basée à Londres et qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie.

Le 4e raid en six jours

Au cours des dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie contre des positions du régime, mais aussi contre celles des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël.

Il s’agit du quatrième raid israélien contre la Syrie en six jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux combattants pro-iraniens avaient été tués et cinq soldats syriens blessés dans un raid à Homs, dans le centre de la Syrie. D’autres raids avaient visé Damas jeudi et vendredi.

La Syrie est ravagée par une guerre civile, déclenchée par la répression en 2011 de manifestations prodémocratie et qui s’est complexifiée au fil des ans avec l’intervention de plusieurs pays et groupes armés étrangers.

