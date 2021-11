La chronique des HUG - Syphilis: est-il utile de se faire dépister?

Infection sexuellement transmissible, la syphilis, très répandue au début du XXe siècle, est considérée à tort comme une maladie du passé. Réapparue au début des années 90, elle ne cesse de progresser en Suisse et le nombre de cas dépasse aujourd’hui celui du VIH.

La syphilis est une infection très contagieuse, causée par une bactérie. Elle se transmet par contact avec les muqueuses infectées, lors de pénétrations sexuelles vaginales ou anales, de sexe oral ou de baiser prolongé. Elle peut aussi se transmettre au cours d’une grossesse ou d’un accouchement de la mère à l’enfant. Si le préservatif réduit le risque d’infection, il ne le supprime pas, puisque la transmission peut avoir lieu sur plusieurs sites infectés. La maladie peut passer inaperçue durant des années.

Non traitée, elle évolue en trois étapes et peut, à un stade avancé, provoquer des atteintes irréversibles au cœur, au cerveau, aux os, à la peau et à d’autres organes. Les premiers symptômes peuvent apparaître environ vingt et un jours après le contact infectant et se manifestent par des ulcères sur le pénis, l’anus, le vagin, le pharynx. Deux à trois mois après la contamination suivent des éruptions cutanées et parfois de la fièvre, une fatigue, une perte de cheveux et une inflammation des ganglions lymphatiques. Ces symptômes peuvent passer inaperçus et disparaissent spontanément en quelques semaines. Pourtant, la maladie reste présente dans l’organisme et peut être latente durant des années.

Si vous présentez des symptômes, si vous avez eu des rapports non protégés par un préservatif et/ou si vous changez régulièrement de partenaires sexuels, nous vous recommandons de vous faire dépister. Détectée à un stade précoce, la syphilis se traite bien, par un traitement antibiotique. En cas de test positif, il faudra également prévenir vos partenaires sexuels pour éviter toute nouvelle infection.

