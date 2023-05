Hommage à une figure genevoise – Syndicaliste combatif, Jean-Pierre Thorel s’en est allé Jean-Pierre Thorel aura marqué l’histoire syndicale genevoise des années 70-90. Portrait Marc Bretton

Jean-Pierre Thorel du syndicat FTMH photographié dans les années 90. TDG

Jean-Pierre Thorel est décédé la semaine passée. Il aurait eu 80 ans en août. C’est une figure historique du monde syndical genevois qui s’en va. Jean-Pierre Thorel était probablement un des derniers «monuments historiques» du syndicalisme genevois, formé par des engagements profonds (objecteur de conscience, chassé de l’armée après avec 45 jours en semi-détention), et par les luttes inexpiables menées contre l’implantation communiste dans le monde syndical.



En 2002, son départ à la retraite avait coïncidé avec la fin du Conseil économique et social, structure consultative originale entre la droite et la gauche, le monde patronal et syndical, mise en place dans les années 90, lorsque le Conseil d’État monocolore s’était senti un peu seul.

Ingénieur et animateur

Mais l’âge d’or du Genevois remonte surtout aux années 70-90. Et à son rôle de Secrétaire de la FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie), ancêtre d’Unia. «Un caractère affirmé», c’est le vocable qui revient quand on évoque le personnage.

Le sourcil noir, le regard brun planté dans celui de l’adversaire, la bouche mince un peu serrée, le syndicaliste était connu pour la défense acharnée de ses convictions, sans diplomatie particulière parfois. Mais ses avis pesaient, puisque ce social-démocrate pur sucre était l’homme fort du plus grand syndicat du canton.



Jean-Pierre Thorel est né en 1943 à Zurich, d’une mère zurichoise et d’un père genevois. Son père, manœuvre, revient très vite habiter dans le canton, sur la rive droite qu’il ne quittera jamais.

Il fait l’école de mécanique, puis devient ingénieur, avant de bifurquer complètement en entrant à l’école sociale. Il en sort pour devenir animateur du Centre des loisirs des Pâquis. C’est au tournant des années 60 que cet ancien responsable cantonal des scouts catholiques, militant du Rassemblement des objecteurs de conscience (ROC) est élu au Grand Conseil sur les bancs socialistes.

C’est en résumé un jeune prometteur et remuant, ce qui n’échappe pas à son ancien professeur de l’école de mécanique, Pierre Schmid, un des animateurs de la FTMH, qui le recrute et lui confie le secteur des apprentis dans le syndicat.

Offensive pour la formation

Que restera-t-il de ses actions? Probablement la relance de l’Université ouvrière (UOG) dans les années 80, la fin des rivalités entre faîtières syndicales genevoises (USCG contre CGAS).

Il est aussi à l’origine de l’initiative cantonale qui a permis la création du fonds pour la formation professionnelle cantonale, toujours vivant, dont la lui a été actualisée récemment. Il a activement participé aux luttes variées pour l’intégration politique des étrangers.



Retraité depuis 2002, Jean-Pierre Thorel ne s’est pas reposé dans son fauteuil. Toujours actif au PS, il s’est reconverti dans la vigne au côté de Nicolas Bonnet. Jean-Pierre Thorel a eu deux enfants. Son épouse Marilou Thorel fut également députée PS au Grand Conseil.



