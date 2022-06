Mbappé au PSG, Haaland à City – Symboles d’une géopolitique du football qui change Les deux jeunes attaquants les plus courtisés du monde ont rejoint des clubs États. Tout sauf un hasard. Un symbole et une confirmation. Christophe Remise - Le Figaro

Nasser Al-Khelaïfi, PDG du PSG, et Kylian Mbappé: pour les grands clubs historiques européens, le poids des Émirats a bouleversé la donne. Photo: AP

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG entre dans «une nouvelle ère», dixit l’intéressé. «Mon histoire n’est pas finie ici», a justifié le champion du monde de 23 ans la semaine passée en conférence de presse, assurant avoir «encore de beaux chapitres à écrire» sur les bords de la Seine et, plus globalement, en France. En fait, il n’y a pas que le PSG qui entre dans une nouvelle ère. Avec la prolongation de Mbappé à Paris (2025) et le transfert de Erling Haaland à Manchester City, «on a la confirmation que le football est entré dans une nouvelle ère, confirmation aussi de sa géopolitisation», comme l’affirme Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique du sport et coauteur de «La République du foot» (Éditions Amphora) avec Clément Pernia.