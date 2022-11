Vente de pièces de monnaies – Symbole de l’identité genevoise Numismatica Genevensis tiendra sa vente d’automne les 14 et 15 novembre à Genève, à l’hôtel Beau-Rivage. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Multiple de 20 ducats 1741, Bâle. Cette pièce est connue pour être la plus importante monnaie suisse jamais frappée. Estimation: 600’000 francs. DR

C’est la plus importante collection de monnaies genevoises jamais constituée par un privé qui s’apprête à passer sous le marteau de Numismatica Genevensis. La première partie, composée de 272 pièces, avait été mise en vente à l’automne passé, illustrant ainsi 1000 ans d’histoire. Rendez-vous mardi 15 novembre, à l’hôtel Beau-Rivage à Genève, pour la seconde partie. Soit, 468 monnaies frappées par la République de Genève de 1535 à 1792.

La veille, de précieuses monnaies de l’Antiquité à nos jours seront proposées. Parmi lesquelles, le lot phare des deux jours de vente: une pièce baloise de 1741, estimée à 600’000 francs. Une valeur rarement atteinte par une pièce suisse. Il faut dire qu’elle a la réputation d’être la plus importante monnaie jamais frappée dans notre pays. Et il s’agit du plus beau des deux exemplaires connus en main privée. L’autre est conservé par le musée National Suisse qui l’a acquis en 1964.

Sur ce multiple de 20 ducats qui témoigne du niveau de richesse atteint par la ville de Bâle à la fin du XVIIIe siècle figure, d’un côté, une jolie vue de la ville depuis le sud-est, avec des barques se dirigeant vers le pont sur le Rhin, et de l’autre, le Basilic. Cet animal mythique, à tête et poitrail d’oiseau et à queue de serpent, symbolise le pouvoir royal. Le voilà toutes ailes déployées, portant dans sa patte gauche les armoiries de la ville. Et gare à qui oserait lui manquer de respect! Il serait foudroyé sur le champ!

Mais revenons à la collection. Plus qu’une référence pour les numismates, elle est un symbole de l’identité genevoise et retrace l’évolution de la célèbre devise «POST TENEBRAS LVX». D’abord connue comme «POST TENEBRAS SPERO LUCEUM» (Après les ténèbres, j’espère la lumière), une métaphore biblique, elle changea de nom pour raisons politiques en 1542. Celle-ci véhiculait l’idée que les Genevois traversaient une période sombre, en attendant des jours meilleurs pas forcément marqués du sceau républicain ou protestant. À l’inverse, «POST TENEBRAS LVX» suggère que le peuple vit désormais dans la lumière après les ténèbres de la domination catholique. Nuance…

