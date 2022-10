CONCOURS | 20x2 billets à gagner – Sylvie Vartan Gagnez 20x2 billets pour le spectacle "Sylvie Vartan, le Récital", le vendredi 28 octobre à 20h30 au Théâtre du Léman, Genève.

Sylvie Vartan DR

SYLVIE VARTAN « LE RÉCITAL »

Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire, mais pas seulement ….

Ses interprétations , toutes mêlées de passion et d’émotions , feront de ce rendez-vous un instant unique.

Sylvie Vartan sera notamment accompagnée par les talentueux Gérard Daguerre au piano et Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et au violoncelle pour ce spectacle acoustique, intimiste et convivial.

www.swissmprod.ch

Délai de participation: dimanche 16 octobre à minuit.

