Galerie Mezzanin – Sylvie Fleury vampe la vie en blanc La plasticienne genevoise lâche la couleur pour exposer un ensemble d’œuvres immaculées. Rencontre avec une artiste qui invite à regarder au-delà des apparences. Irène Languin

Sylvie Fleury au milieu de ses œuvres virginales à la Galerie Mezzanin. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Elle arrive tout de noir vêtue au milieu des œuvres virginales qu’elle a conçues pour «Night in White Satin», l’exposition que lui consacre la Galerie Mezzanin, à Plainpalais. Sylvie Fleury a enveloppé sa svelte silhouette dans une pelisse ébène imprimée d’une panthère aux yeux jaunes et, seule concession au blanc qui règne en maître dans l’espace, chaussé une paire de Miu Miu qui hésite entre la basket et l’escarpin. Lorsqu’on la rencontre, impossible de ne pas évoquer le souci du chic de celle qui détourne depuis toujours la mode pour la muer en art.