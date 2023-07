Marché immobilier – Swissroc lance un important projet résidentiel à Genève Dans la commune de Vandoeuvres, le promoteur genevois construira d’ici 2026 cinq immeubles, abritant 72 appartements, sur un terrain de 20’000 mètres carrés.

Swissroc a débuté la commercialisation d’un projet résidentiel dans la commune de Vandoeuvres, près de Genève. Le promoteur genevois va ériger cinq immeubles de 72 appartements (illustration). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Swissroc a débuté la commercialisation d’un projet résidentiel dans la commune de Vandoeuvres (GE). Le promoteur genevois va ériger cinq immeubles de 72 appartements sur des parcelles totalisantes 20’000 mètres carrés encore occupées par deux maisons qui doivent être démolies cet été.

Avec un prix moyen de 15’000 francs le m2, les biens mis en vente sont proposés entre 1 et 2,5 millions de francs pour les six pièces. «Nous commencerons les travaux des nouveaux immeubles en janvier pour une livraison prévue au premier semestre 2026», indique Colombe de La Soujeole dans Bilan. Cheffe de projet, elle précise que «près de la moitié des appartements ont été vendus».

L’autorisation de construire a été publiée en juillet 2022 dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève, elle n’a pas fait l’objet d’oppositions. Celle qui concerne la démolition des deux villas, d’un garage et d’une piscine a été publiée au début du mois.

«Très bonne localisation»

Mme de La Soujeole assure que la remontée des taux d’intérêt qui affecte actuellement le marché immobilier dans son ensemble n’a qu’un impact très limité sur ce projet, en raison notamment de sa «très bonne localisation» aux portes de la Cité de Calvin. Sollicitée mercredi par AWP, la direction de Swissroc n’était pas disponible dans l’immédiat pour plus d’informations.

Sur son site, l’entreprise créée en 2013 et détenue à parts égales par ses quatre associés revendique plus de 250 chantiers à son actif et 30 développements à son nom, pour un chiffre d’affaires de 180 millions de francs en 2020. Le groupe genevois emploie 140 personnes réparties dans une demi-douzaine de filiales.

ATS/Myrtille Wendling

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.