Bourse – Swissquote réclame 1,7 million à un trader amateur La banque reproche à Nathan* d’avoir laissé ses comptes plonger dans le négatif. Ruiné, le Lausannois se retrouve débiteur de l’établissement, alors que ce dernier ne lui a pas prêté d’argent. Il conteste sa dette. Camille Krafft

Les dangers du trading en ligne @Bénédicte

Un gouffre. Ce lundi 5 février 2018, de retour d’un week-end à la montagne, Nathan*se sent plonger parallèlement aux courbes sur l’écran de son ordinateur. 500’000 francs investis dans des transactions sur options et futures, qui sont des instruments financiers hautement spéculatifs. Et voilà que la fiction se désagrège, après des mois d’ascension. Lorsque la banque Swissquote coupe ses «positions», il est déjà trop tard. Le Lausannois, alors âgé de 34 ans, a perdu la totalité du montant investi, récolté auprès de ses proches.



Nathan, qui avait quitté son travail quelques mois auparavant pour se concentrer sur le trading, passe d’un revenu mensuel de plusieurs dizaines de milliers de francs à… zéro. L’histoire aurait pu s’arrêter là, comme la sempiternelle tragédie du joueur de casino. «Le marché a toujours raison», répètent les adeptes de la spéculation.