Royaume-Uni – Swissport va biffer plus de 4000 emplois Pour survivre face à la crise liée au coronavirus, Swissport compte supprimer des milliers d’emplois au Royaume-Uni.

Des escaliers inutilisés de Swissport, sur l’aire de trafic de l’aéroport de Manchester, au nord-ouest de l’Angleterre. AFP

Le groupe suisse de services aéroportuaires Swissport compte supprimer plus de 4000 emplois au Royaume-Uni, soit près de la moitié de ses effectifs dans le pays, en raison de l’impact de la pandémie sur le trafic aérien.

Le groupe, présent dans de nombreux aéroports comme Heathrow et Gatwick à Londres, explique mercredi dans une déclaration devoir réduire sa taille pour survivre à la crise. Un peu plus tôt, les médias britanniques évoquaient plus de 4500 suppressions d’emplois, citant un email de la direction.

( AFP/NXP )