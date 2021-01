Politique – Swissport: les partis entrent en lice La gauche et le MCG déposent une motion et réclament une intervention du Conseil d’État. Marc Bretton

Ensemble à Gauche (EàG), le PS, les Verts et le MCG viennent de déposer une motion réclamant une intervention du Conseil d’État. MAGALI GIRARDIN

Le conflit entre les syndicats et l’entreprise Swissport à l’aéroport provoque une réplique au parlement. Ensemble à Gauche (EàG), le PS, les Verts et le MCG viennent de déposer une motion réclamant une intervention du Conseil d’État. Elle devrait passer en urgence jeudi au Grand Conseil. Vu les forces en présence, elle a de fortes chances d’être acceptée.

Pour ses auteurs, l’action s’impose: conflits répétés, échec des négociations malgré une recommandation de la Chambre des relations collectives du travail, nouveaux contrats de travail revus à la baisse, il ne faut pas laisser traîner. Un conflit perdu risquerait en effet de «précariser un grand nombre de travailleurs et travailleuses et exposant les plus fragiles d’entre elles et eux au risque de basculer dans la pauvreté».