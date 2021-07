Nouvel allié contre le cancer – Swissmedic autorise le Polivy de Roche contre un lymphome Les adultes atteints d’une forme particulière de cancer des lymphocytes pourront bénéficier d’un traitement spécial mis au point par la firme bâloise.

L’homologation helvétique devrait offrir aux patients «la première option thérapeutique de cette classe à celles et ceux qui en ont le plus besoin», assure Jean-Marc Häusler, responsable médical chez Roche. AFP

L’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a homologué Polivy (polatuzumab védotine), en association avec la bendamustine et le Mabthera (rituximab) pour le traitement de patients adultes présentant un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

L’homologation helvétique devrait offrir aux patients «la première option thérapeutique de cette classe à celles et ceux qui en ont le plus besoin», assure Jean-Marc Häusler, responsable médical du laboratoire bâlois pour la Suisse, cité mardi dans un communiqué. Et de rappeler que «le pronostic est très défavorable et peu de traitements sont disponibles» lorsque la pathologie est récidivante ou réfractaire.

L’homologation complète de Swissmedic fait suite à l’homologation conditionnelle obtenue dans l’Union européenne (UE) début 2020 et l’autorisation délivrée par le régulateur étasunien (FDA) dès 2019 dans le cadre d’une procédure accélérée pour l’utilisation de Polivy en association avec la bendamustine et le rituximab.

