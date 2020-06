GOURMANDS | 10% de réduction minimum – SwissGrapes Des vins suisses de grande qualité, identitaires à leur région, issus de petits domaines où les vignerons font le vin avec une philosophie durable.

SwissGrapes DR

Chaque mois, T-store et SwissGrapes, en collaboration avec votre quotidien, vous font découvrir les vins suisses et les régions viticoles de notre pays.



SwissGrapes c’est d’abord une histoire d’amour: une histoire d’amour entre copains, une histoire d’amour pour le vin, mais pas tous les vins. SwissGrapes mise sur une sélection de vins exclusivement suisses tout en mettant en avant les cépages autochtones et les perles rares de petits domaines indépendants qui travaillent dans le respect de l’environnement.



Promouvoir les meilleurs vignerons suisses et partager ce pur bonheur avec le monde entier! Que demander de plus pour être heureux? SwissGrapes a un amour certain pour le partage. La volonté de faire découvrir des vins de toute la Suisse au-delà des frontières en est un bel exemple.