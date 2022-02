Chronique - «Swisscovid», saison 2: adieu les stars

Le monde entier a vibré pendant vingt-quatre mois à la plus incroyable, la plus ravageuse et stupéfiante série de l’histoire contemporaine: «Covid-19». Même le plus perché des metteurs en scène n’aurait osé imaginer scénario aussi improbable. Sur une trame planétaire unique, chaque pays a adapté le script à sa culture propre et surtout avec un casting du cru.

Chez nous, cela a donné «Swisscovid», suivi par 8,637 millions d’Helvètes. Sans précédent. Mais voilà que la première saison de «Swisscovid» tire à sa fin. C’est un Conseil fédéral extatique qui l’a annoncé mercredi. Il nous laisse encore une quinzaine de jours. Juste le temps d’enfiler le bleu de travail, qui a d’ailleurs rétréci, et se reciviliser un peu après une immersion totale dans une réalité-fiction hors norme.

Bonne nouvelle évidemment. Sauf pour les amateurs de séries, qui vont être sevrés des petites et grandes stars avec lesquelles ils ont partagé leur existence du matin au soir et du soir au matin. Faut-il se résoudre à dire adieu à Didier Trono, qui de sa voix grave et assurée rassure les parents et fait peur aux enfants, à Aglaé Tardin, dont on partageait les angoisses inscrites sur son visage, à Jérôme Pugin, l’urgentiste capable de redonner foi dans les médecins, même aux mécréants? Ils nous ont entourés, rassurés, déçus, fâchés, calmés. Omniprésents, ils ont fini par faire partie du cercle intime. L’effet série.

Le premier rôle, évidemment, revient à Alain Berset. La 2e vague, mal gérée, lui a mis l’eau sous le menton, mais, infatigable, il est remonté sur sa planche pour finir en beauté au sommet de la 5e vague. Hyperexposé, «affaire Berset» en prime, il reste de loin le mieux coté des conseillers fédéraux. La surexposition médiatique d’un politique finit presque toujours par se retourner contre lui. Le faux pas guette, la lassitude du public pointe. Berset, «the Teflon King», infirme. Soir après soir, il vient se répéter au «19.30» à un rythme devenu presque gênant. En deux ans, il a été mentionné dans 71’342 articles de la presse suisse et 9600 sons, vidéos RTS (recherche Swissdox et Google News). Et toujours pas de «Berset fatigue»! Les Suisses sont formidables.

Au «médiamètre» suit Daniel Koch, «le superexpert» de l’OFSP, héros des premiers épisodes (12’600 articles). Il fallait un «sacrifié» à la série. Ce sera lui, victime de l’âge de la retraite, ce qui ne l’a pas empêché de réapparaître régulièrement sur le devant de la scène. Puis vient la superstar locale: Didier Pittet (796), le «professeur du bon sens, proche des gens». Au début, on pensait qu’il terrasserait le virus à lui tout seul avec son gel miracle. Le vaccin l’a doucement éclipsé.

Derrière lui, les scientifiques, médecins, experts de la task force avec chacun son style, son message, ses contradictions. Citons Samia Hurst, «la raison faite expert», dont la parole est reprise largement au-delà de la Suisse romande (1228). L’éthicienne genevoise a parfaitement joué son rôle d’interface science-société, notamment en prêtant l’oreille aux antivax sans les condamner. Enfin, n’oublions pas les antivax, à qui nous devons manifs, fake news et conspirations audacieuses, autant de rebondissements palpitants. Remercions en particulier Jean-Dominique Michel, Chloé Frammery et Astrid Stuckelberger, qui en dépit (ou en raison) de leurs efforts restent peu cités. Enfin, il y a nous, les gens ordinaires, à la fois acteurs, victimes et spectateurs de la série. Un rôle épuisant. On se passera volontiers d’une saison 2 à l’automne. Ou alors juste sur écran.

