Polémique sur les ondes – Swisscom démonte une antenne 5G installée sans autorisation À Bevaix (NE), Swisscom a dû démonter une antenne 5G installée avant la fin de la procédure légale. Témoignage et réactions. Sébastien Jubin

C’était le dernier vendredi du mois d’août à Bevaix (NE). L’opérateur Swisscom était sommé de démonter une antenne, car un recours était encore pendant. DR

C’est l’histoire d’une antenne 5G appartenant à Swisscom. Dans le village neuchâtelois de Bevaix, fin août, des ouvriers, au moyen d’une grue, démontent et descendent les anciens émetteurs de cette antenne de téléphonie mobile et installent de nouveaux émetteurs 5G adaptatifs sur le mât. C’est là que le bât blesse et que Rosalie* entre en jeu.