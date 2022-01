Téléphonie suisse – Swisscom a vendu local.fr et se retire de France L’annuaire français a été racheté par la société d’investissement de Xavier Niel.

Urs Schaeppi, Chief Executive Officer de Swisscom depuis 2013. KEYSTONE/Ennio Leanza

Swisscom a vendu son service d’annuaire local.fr à NJJ Capital, la société d’investissement aux mains du magnat français Xavier Niel, déjà propriétaire du concurrent Salt. L’opération a été finalisée fin 2021, a confirmé la direction du géant bleu mardi soir, se gardant toutefois d’en divulguer les contours financiers.

«Nous n’avons plus d’activités en France», a indiqué à AWP un porte-parole de l’opérateur historique, confirmant une information parue sur le site de la Handelszeitung. Et d’ajouter que cette unité «n’avait ni n’a aucun lien avec le cœur de métier de Swisscom», ce qui a amené le groupe à la céder à un consortium composé «de membres de la direction locale et d’autres investisseurs», chapeauté par NJJ.

Basée à Bourg-en-Bresse, local.fr dispose d'une dizaine de filiales dans l'Hexagone et emploie selon ses dires quelque 220 collaborateurs. La participation de Swisscom dans local.fr remonte à 2014 avec l'acquisition de Publigroupe, propriétaire de la majorité de contrôle de l'annuaire français, spécialisé dans les services de marketing aux petites et moyennes entreprises (PME). En Suisse, l'opérateur continue d'exploiter local.ch avec 550 équivalents plein temps.

ATS

