Transition énergétique – Swiss va siphonner un carburant vert issu de l’EPFZ En 2023, la jeune pousse zurichoise Synhelion va produire à l’échelon industriel un kérosène synthétique 100% écologique. La compagnie suisse va le mélanger à son carburant pour voler. Nicolas Pinguely

Synhelion veut produire 700’000 tonnes de kérosène solaire par an en 2030, ce qui équivaut à la consommation de la moitié de l’aviation civile suisse. KEYSTONE

Bientôt une production à l’échelle industrielle. La jeune pousse zurichoise Synhelion a mis au point une technologie produisant de l’essence et du kérosène climatiquement neutres. Une substance 100% verte développée à partir de soleil et d’air qui va faire voler les avions de Swiss, selon un communiqué de Synhelion, repris par la «NZZ am Sontag». À l’avenir, la compagnie va mélanger ce kérosène solaire avec son carburant conventionnel.