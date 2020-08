Bilan – Swiss terrassée par le coronavirus au 1er semestre La compagnis aérienne subit de lourdes pertes à cause de la pandémie. La dégringolade de sa maison-mère, Lufthansa, donne aussi le vertige.

La compagnie aérienne Swiss, lourdement affectée par les répercussions économiques du coronavirus, a subi une perte d'exploitation de 266,4 millions de francs au premier semestre, après un bénéfice opérationnel de 245,3 millions un an plus tôt. La direction est très prudente pour la suite.

La filiale de l'allemand Lufthansa a vu son chiffre d'affaires dégringoler de 55% à 1,17 milliard de francs entre janvier et fin juin, a annoncé ce jeudi le transporteur national dans un communiqué. Le nombre de passagers a parallèlement chuté de 64% à 3,2 millions et le nombre de vols a baissé de 59,5% à 29'667 rotations.

En avril, au plus fort de la crise, le nombre de passagers s'est effondré de 99,2% sur un an.

Au premier trimestre déjà, Swiss avait été touchée de plein fouet par la propagation du Covid-19 et les restrictions de voyages. La compagnie aérienne avait enregistré une perte d'exploitation de 84,1 millions de francs, après un bénéfice opérationnel de 48,3 millions un an plus tôt.

«Nous sommes parvenus à réduire considérablement nos coûts fixes» et la trésorerie est assurée par les prêts du groupe Lufthansa et le crédit bancaire prévu et garanti par la Confédération, a précisé le directeur financier Markus Binkert.

Ce dernier a cependant averti que Swiss devait «continuer à réduire (ses) coûts de manière structurelle afin de pouvoir rembourser les prêts le plus rapidement possible». L'entreprise prendra ces prochains mois «de nouvelles mesures de réduction des coûts», avec un examen du déploiement de la flotte et la suspension de tous les investissements jugés non essentiels.

La maison-mère Lufthansa dans le rouge

La situation n'est pas prête de s'améliorer de sitôt. Mercredi, le directeur général Thomas Klühr avait averti que la société perdait encore massivement de l'argent et un retour à des vols rentables risquait de prendre du temps.

Le transporteur a certes nettement réduit ses pertes depuis la fin du confinement, mais actuellement la société perd encore moins de 1 million de francs par jour, contre 3 millions par jour au plus fort de la crise, avait précisé le patron de Swiss dans une interview diffusée sur le site internet de 20 Minuten.

Dans ce contexte, la reprise du plan de vol va prendre plus de temps que prévu, mais le patron de Swiss s'est dit «optimiste» que la situation se rétablisse d'ici l'été 2021.

Dans l'immédiat, Swiss a constaté une reprise de la demande sur les vols européens, mais celle du trafic intercontinental, «indispensable à un rétablissement durable», est par contre beaucoup plus modérée. D'ici l'automne, la compagnie aérienne devrait reprendre environ 85% des destinations desservies avant la pandémie, mais avec seulement un tiers de la capacité.

La direction ne s'aventure d'ailleurs pas sur le terrain de prévisions chiffrées pour cette année, face à une situation «extrêmement évolutive».

Jeudi, la maison-mère Lufthansa a fait état d'une perte nette de 3,6 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Et au deuxième semestre, le groupe allemand, qui veut supprimer 22'000 emplois, s'attend à un résultat opérationnel «clairement» négatif malgré l'augmentation de l'offre.

ATS/NXP