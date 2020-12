Secteur aérien – Swiss mise sur la reprise du trafic long-courrier Reto Francioni, président du conseil d’administration de Swiss, se montre optimiste quant à la reprise du trafic long-courrier dans les prochains mois. Si ce n’est pas le cas, la compagnie devra licencier.

Dans un entretien avec la NZZ, le président du conseil d’administration de Swiss se dit convaincu que «les tests rapides et les campagnes de vaccinations permettront à nouveau aux voyageurs d’avoir l’esprit tranquille». Archives/Keystone

Swiss veut croire à une reprise du trafic long-courrier d’ici l’été. Dans le cas où aucune amélioration ne devait intervenir, la compagnie aérienne, propriété du géant allemand du transport aérien Lufthansa, ne pourra pas éviter des licenciements, estime le président du conseil d’administration, Reto Francioni.

«Dans notre planification pour l’été, nous tablons sur un volume de trafic représentant 50% du niveau d’avant la crise», relève Reto Francioni dans une interview publiée mardi par la «Neue Zürcher Zeitung». À cet effet, Swiss compte tout particulièrement sur une reprise des liaisons intercontinentales, en particulier celles vers les États-Unis.

Selon le président du conseil d’administration du transporteur helvétique, le niveau des réservations attendu pour l’été prochain devrait pouvoir être estimé à partir du mois de mars. Toutefois, «si, contrairement aux attentes, la situation ne s’améliore pas sensiblement d’ici l’été, nous ne pourrons pas non plus éviter les licenciements», avertit Reto Francioni.

Suppression de 1000 postes?

«Mais nous sommes convaincus que d’ici là, au lieu des restrictions d’entrée et des règlements de quarantaine, les tests rapides et les campagnes de vaccinations permettront à nouveau aux voyageurs d’avoir l’esprit tranquille», poursuit celui qui a notamment dirigé de 2005 à 2015 Deutsche Börse, la Bourse allemande.

Début octobre, le patron sortant de Swiss, Thomas Klühr, avait indiqué dans la presse que la compagnie s’attendait à devoir supprimer 1000 emplois, notamment par l’entremise du gel des embauches, de formules de travail à temps partiel et de retraites anticipées.

Thomas Klühr, qui quittera ses fonctions dans deux jours, avait estimé que ces trois moyens pourraient permettre de supprimer les 1000 postes sans licenciements, au vu des fluctuations du personnel de Swiss lors de ces dernières années.

Plus d’un milliard restant sur le crédit bancaire

De manière plus générale, le modèle commercial de Swiss, qui repose en bonne partie sur la clientèle d’affaires, ne devrait pas trop souffrir de la multiplication des réunions virtuelles, estime Reto Francioni. «Ce n’est pas un défi en soi pour le modèle commercial, c’est la façon dont vous l’appliquez et l’exploitez qui est cruciale», juge-t-il.

«Mais je pense aussi que nous ne reviendrons pas à la situation prévalant avant la crise avant un certain temps, et que les réunions d’affaires demeureront virtuelles», note l’ancien banquier qui a aussi présidé le groupe SIX, lequel exploite notamment la Bourse suisse. Pour un retour à la normale, il faudra attendre 2024.

Malgré un contexte de grande incertitude, Reto Francioni exclut, «sur la base de l’état actuel et de la planification», la possibilité d’un nouveau soutien financier de la Confédération. Selon ses calculs, Swiss devrait encore disposer en fin d’année de plus d’un milliard de francs sur le crédit bancaire de 1,5 milliard mis à sa disposition.

Par ailleurs, selon Reto Francioni, un carnet de vaccination pour les passagers ne représente pas un thème de discussion pour Swiss. «Il incombe aux gouvernements d’édicter des règlements d’entrée. Dans une phase de transition, les tests rapides au nouveau coronavirus constitueraient une mesure importante». L’harmonisation internationale, au moins au sein de l’Europe, serait également essentielle. «Cela permettrait d’accélérer la reprise.»

ATS/NXP