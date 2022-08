Piste Femmes. Michelle Andres (AG), Fabienne Buri (BE), Jasmin Liechti (BE), Léna Mettraux (VD), Aline Seitz (AG). Piste Hommes. Dominik Bieler (GR), Claudio Imhof (TG), Valère Thiébaud (NE), Simon Vitzthum (SG), Alex Vogel (TG). BMX Freestyle Femmes. Nikita Ducarroz (GE). BMX Freestyle Hommes. Alexandre Sideris (GE). VTT Femmes. Ramona Forchini (SG), Sina Frei (ZH), Steffi Häberlin (TG), Linda Indergand (SZ), Alessandra Keller (NW), Nicole Koller (SG), Seraina Leugger (BL), Jolanda Neff (SG). VTT Hommes. Vital Albin (GR), Filippo Colombo (TI), Lars Forster (SG), Andri Frischknecht (ZH), Marcel Guerrini (LU), Reto Indergand (SO), Thomas Litscher (SG), Joel Roth (AG). Route Femmes. Course en ligne et contre-la-montre: Marlen Reusser (BE). Course en ligne: Caroline Baur (TG), Elise Chabbey (GE), Lea Fuchs (ZH), Michelle Stark (AG). Contre-la-montre: Elena Hartmann (ZG). Route Hommes. Course en ligne et contre-la-montre: Stefan Bissegger (TG). Course en ligne: Tom Bohli (SG), Silvan Dillier (AG), Reto Hollenstein (TH), Simon Pellaud (VS), Lukas Rüegg (ZH), Michael Schär (LU), Mauro Schmid (ZH). Contre-la-montre: Stefan Küng (TG).