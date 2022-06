Grounding partiel – Swiss cloue au sol des employés qui pourraient sauver vos vacances Faute de personnel, la compagnie supprimera 100 vols en juillet-août. Chantal Biolley, pilote, et Sibylle Oswald, maître de cabine, aimeraient voler. Or Swiss leur interdit de travailler. Mischa Aebi Peter Burkhardt

Malgré la pénurie de personnel, Swiss refuse de réengager certains employés non vaccinés contre le Covid. (Image d’illustration) Lucien Fortunati

Chantal Biolley souhaite vivement retrouver sa cabine de pilotage: «J’aimerais amener autant de gens que possible en vacances.» Elle travaille pour Swiss depuis 1999, d’abord comme hôtesse de l’air et depuis quinze ans comme pilote. «Piloter a toujours été mon rêve et Swiss est mon employeur favori.» Mais il lui est interdit de pénétrer dans le cockpit de son A220, car cette femme âgée de 44 ans n’est pas vaccinée.