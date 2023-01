Régions touristiques honorées – Swiss baptise ses nouveaux avions, mais aucune trace de Vaud et de Genève Les localités gagnantes du concours de la compagnie aérienne ne se situent pas dans les cantons lémaniques pourtant reconnus pour leur tourisme. Explications. Sonia Imseng

Vingt nouveaux Airbus A220 de la compagnie aérienne Swiss vont être baptisés avec des noms de régions touristiques suisses. Swiss

C’est une belle opération pour marquer un anniversaire important. Swiss a lancé un concours pour sélectionner vingt régions touristiques du pays et baptiser vingt nouveaux avions de sa flotte, des Airbus A220-100/300 pour être précis. Du point de vue romand, la liste des vainqueurs – communiquée cette semaine – peut surprendre. Aucune trace des cantons de Vaud et de Genève, régions pourtant caractéristiques de la Suisse et de son tourisme.