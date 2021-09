Secteur aérien en crise – «Swiss aura entre un et deux avions en moins à Genève» Le patron de la compagnie, Dieter Vranckx, se prépare à un hiver délicat alors que la mutation du virus restreint à nouveau les déplacements. Pierre-Alexandre Sallier

Dieter Vranckx, directeur général de Swiss, à Genève, le 3 septembre 2021. Celui qui a pris ses fonctions en début d’année avait auparavant dirigé la compagnie aérienne belge Brussels Airlines, ainsi que les activités commerciales des compagnies du groupe Lufthansa à Singapour. Pierre Albouy

Après un été meilleur qu’attendu et alors qu’elle cessait de perdre de l’argent, la compagnie Swiss International Air Lines est rattrapée, comme le reste du secteur, par les nouvelles restrictions provoquées par la crainte du variant Delta. Dernières en date, celles imposées aux voyageurs américains dans l’Union européenne – alors que les États-Unis sont fermés depuis plus d’un an.

La menace survient alors que l’ex-compagnie nationale est engagée dans des restructurations qui l’amèneront d’ici à la fin de l’année à supprimer près de 1700 postes sur 9000. Comment ses activités dans la région romande seront-elles affectées? Le point avec son directeur général, Dieter Vranckx.