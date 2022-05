La start-up vaudoise Swiss Airtainer a mis au point un container garantissant la chaîne du froid de manière 100% autonome. Il est traçable, plus léger et émet deux fois moins de CO₂.

La pandémie a mis en lumière toute la complexité de la logistique pour acheminer les vaccins en bon état de conservation, notamment à destination de pays peu ou mal équipés en ce qui concerne la chaîne du froid. On se souvient des questions que soulevait la préservation à basse température des vaccins à ARN dans certains pays africains, entre autres. Mais cette question concerne tous types de médicaments, dont seuls 20% sont transportés dans des conditions de température régulée.

Une start-up vaudoise, Swiss Airtainer, a mis au point un nouveau type de container pour transporter les médicaments par avion. Grâce au partenariat avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM) de Neuchâtel (voir encadré), ceux-ci sont autonomes énergétiquement et parviennent à conserver une température constante de 5 °C, avec moins de 0,1 degré de variation. «Nous les avons testés dans des conditions extrêmes, à Dubaï, par près de 62 °C le jour et 42 °C la nuit, sur des cycles de trente heures, et cela a parfaitement fonctionné», précise Eduard Seligman, CEO de Swiss Airtainer. Le fonctionnement autonome est quasi infini avec des conditions d’ensoleillement normales.