La compagnie aérienne Swiss a remboursé fin mai et trois ans avant son échéance le crédit bancaire garanti par la Confédération. Le transporteur national affirme jeudi être désormais en mesure de se financer sur le marché des capitaux via sa maison-mère Lufthansa.

Le montant de ce prêt, garanti à 85% par la Confédération et dont l’échéance était prévue en 2025, s’élevait à un maximum de 1,5 milliard de francs. Confirmant de précédentes affirmations, Swiss a souligné ne pas avoir utilisé plus de la moitié de ce crédit-relais, octroyé en 2020 à la société et sa filiale Edelweiss pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.